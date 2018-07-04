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الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:41 م
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صور.. الأردن يستمر فى تقديم المساعدات للنازحين السوريين على الحدود

الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:04 م
صور.. الأردن يستمر فى تقديم المساعدات للنازحين السوريين على الحدود تقديم المساعدات للنازحين السوريين
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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شارك العشرات من الأطباء التابعين للجيش الأردنى، اليوم الأربعاء فى مساعدة النازحين السوريين على الحدود بين البلدين.

وأعلنت جمانة غنيمات وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمس الثلاثاء، أنه اعتباراً من يوم غد سيتم فتح 3 معابر إنسانية مع سوريا لتسهيل تمرير المساعدات والإعانات للنازحين، مؤكدة استمرار الدور الإنسانى الذى يقوم به الأردن لمساعدة الأشقاء السوريين.

وقالت غنيمات -فى تصريح لها- إن عدد شاحنات المساعدات والإعانة التى عبرت الحدود إلى سوريا اليوم بلغ 36 شاحنة، لافتة إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية مستمرة باستلام التبرعات للأشقاء السوريين.

يذكر أن عدد الشاحنات التى عبرت من الأردن لمساعدة النازحين السوريين على الحدود بين البلدين بلغ خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 122 شاحنة.

الجيش الأردنى
الجيش الأردنى

 

تقديم الخدمة العلاجية
تقديم الخدمة العلاجية

 

تقديم المساعدات للنازحين
تقديم المساعدات للنازحين

 

تقديم المساعدات
تقديم المساعدات

 

علاج المرضى
علاج المرضى

 

مخيمات النازحين
مخيمات النازحين

 

نازحين سوريين
نازحين سوريين

 


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