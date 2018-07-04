صور.. استمرار محاولات إنقاذ فريق كرة قدم محتجز بكهف فى تايلاند

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تقوم قوات الإنقاذ فى تايلاند، اليوم الأربعاء بمد محتجزى الكهف بالماء والغذاء والبطاطين لحين التمكن لإنقاذهم.

وعثر الغواصون فى كهف فى تايلاند على 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم كانوا فقدوا وظل البحث جاريا عنهم لتسعة أيام.

ويبدو أن عملية إخراجهم من الكهف وإنقاذهم قد تستغرق شهورا بحسب الجيش التايلاندى، الذى أشار إلى أن الصبيان قد يبقون فى الكهف لشهور، فليس أمامهم للخروج منه سوى تعلم الغوص أو الانتظار حتى انخفاض منسوب مياه الفيضان داخل الكهف.

ويعرقل ارتفاع منسوب المياه داخل الكهف والأوحال التى تغطى مدخله العمليات الجارية لإنقاذ المجموعة المحاصرة بالمياه داخل الكهف. وتقتصر جهود الإنقاذ الآن على محاولة إيصال الطعام والتجهيزات الطبية إليهم.

ويقول الجيش إن الصبيان سيزودون بطعام قد يكفيهم لأربعة أشهر على الأقل.



تايلاند



عمال الإغاثة فى تايلاند



قوات الإنقاذ بتايلاند



قوات الإنقاذ



قياس منسوب المياه



كهف بتايلاند