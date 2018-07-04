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سامح شكرى: مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:26 م
سامح شكرى: مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الألمانى هايكو ماس
كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله
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قال وزير الخارجية سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع نظيره الألمانى بالعاصمة برلين، اليوم الأربعاء، إن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات.

 

من جانبه أكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، دعم بلاده الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب.

 

وشدد شكرى، على عدم وجود رقابة على الإعلام، قائلا "ليس هناك أجهزة تراقب الإعلام، فالإعلام حر ومستقل، والحرية متاحة، فليس هناك قيود والإعلام يمارس دوره الفعال فى المراقبة وطرح الأمور على المواطنين".

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن علي

اعتقد ان عدد اللاجئين أكبر من 5 مليون

يجب تسليط الضوء بعمق على اللاجئين الموجودين في مصر سواء ما جاء حديثاً او الموجودين من عشرات السنين يجب حصرهم بدقة ودراسة اسباب عدم عودتهم او مغادرتهم للبلاد. واهم من ذلك هو حصر الأفراد التي تهدد الأمن القومي المصري وايضاً التي تهدد السلام الاجتماعي من جرائم نصب وسرقة ودعارة.

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