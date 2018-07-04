سامح شكرى: مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات

كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله

قال وزير الخارجية سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع نظيره الألمانى بالعاصمة برلين، اليوم الأربعاء، إن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات.

من جانبه أكد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، دعم بلاده الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب.

وشدد شكرى، على عدم وجود رقابة على الإعلام، قائلا "ليس هناك أجهزة تراقب الإعلام، فالإعلام حر ومستقل، والحرية متاحة، فليس هناك قيود والإعلام يمارس دوره الفعال فى المراقبة وطرح الأمور على المواطنين".