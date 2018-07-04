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تعرف على ضوابط تنسيق الجامعات الخاصة بعد إقرارها × 9 معلومات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 06:10 م
تعرف على ضوابط تنسيق الجامعات الخاصة بعد إقرارها × 9 معلومات تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
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بعد إقرار قواعد التنسيق لعام 2018 من قبل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛ لرسم الخريطة العامة لتنسيق الجامعات الخاصة خلال العام الحالى.
 

يرصد "اليوم السابع" ملامح خريطة تنسيق الجامعات الخاصة:

1-

عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM، وأوائل الثانوية العامة، وأبناء الشهداء والمصابين.

2-

تطبيق نظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.

3-

تبدأ الشريحة الأولى يوم 29/7/2018 حتى 8/8/2018.

4-

الشريحة الثانية تبدأ 9/8/2018 حتى آخر أغسطس المقبل.

5-

 يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين  بـ95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، و80% الهندسة.

6-

حدد المجلس 70% حد أدنى لكليتى (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتا (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية).

7-

تحدد الحد الأدنى بـ 60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة)، و 62% كليات (اللغات والترجمة،  الإعلام)، و 55% باقى الكليات.

8-

 يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها.

9-

تقديم إيصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.  

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التعليم العالى

التنسيق

تنسيق الجامعات الخاصة




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