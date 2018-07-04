video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يلغى توجيهات تتعلق بالتمييز الإيجابى فى المدارس من عهد أوباما

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:13 ص
ترامب يلغى توجيهات تتعلق بالتمييز الإيجابى فى المدارس من عهد أوباما ترامب
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إجراءات لإلغاء توجهيات صدرت في عهد سلفه باراك أوباما تشجع المدارس على الأخذ فى الاعتبار عرق واتنية الراغبين فى الانتساب اليها لتعزيز التنوع.

وتؤيد الإدارة بذلك أن تتبع المدارس إجراءات قبول تتغاضى عن العرق، وتعيد إلى الواجهة جدلا حول تحسين فرص الأقليات والنساء أو ما يعرف باسم التمييز الإيجابى.

وطالما أيدت المحكمة العليا  وإن كان بأغلبية ضئيلة التمييز الإيجابى الذي يعتبر العرق عاملا لضمان دمج الأقليات فى المؤسسات التعليمية النخبوية.

لكن التغيير الذى قررته ادارة ترامب وتقاعد القاضى انتونى كينيدى الذى يعد صوته فارقاً - في نهاية يوليو مع توقع أن يعين بدلا منه قاض من معسكر المحافظين المتشددين، يهدد سياسة التمييز الإيجابى.

وقال المدعي العام جيف سيشنز في بيان "عند إصدار القوانين، على الهيئات الفدرالية الالتزام بالمبادئ الدستورية وتطبيق قواعد وضعها الكونجرس والرئيس".

واضاف" لكن في عهد إدارات سابقة كثيرا ما حاولت الهيئات فرض قوانين جديدة على الشعب الأمريكى دون إعلان رسمى أو فترة للتعليق، وإنما ببساطة عن طريق بعث رسالة أو نشر توجيهات على موقع الكترونى. هذا خطأ ولا ينتمى إلى الحكم الجيد".

وكانت إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهورى، قد أصدرت توجيهات مماثلة بالتعامل بحيادية ازاء عامل العرق.

وكان سلف ترامب، الديمقراطي باراك أوباما، قد اصدر مجموعتين من توجيهات القبول إلى الكليات والمدارس الإبتدائية والثانوية بشأن "الاستخدام الطوعي للعرق فى تحقيق التنوع" مؤكدا ان للمؤسسات التعليمية "مصلحة كبيرة" فى ذلك.

والتوجيهات هي من بين 24 توجيهات قامت وزارة العدل بالغائها قائلة إنها "غير ضرورية وعفا عنها الزمن ولا تتوافق مع القوانين القائمة أو غير مناسبة".

وتضمنت معلومات حول إجراءات فدرالية للحماية على أساس الأصل القومى. ومعظمها من عهد أوباما.

وقال فايز شاكر المدير السياسى فى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية أن "إجراءات المدعى العام سيشنز مؤشر ملموس على شن حرب على الحريات المدنية من أعلى مستويات فى الحكومة".

وأضاف "إنه هجوم آخر لسيشنز والرئيس ترامب على غير البيض. إن المسؤول عن تطبيق القانون يفكك هيكليات تحول دون التمييز العرقى فى التعليم والإسكان وضمان المعاملة العادلة للشباب فى نظامنا الجنائى القضائى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل تحذر ترامب من "حرب" تجارية

مسئولون أوروبيون: الصين تضغط على الاتحاد الأوروبى للتنديد بسياسات ترامب

ترامب يواصل إثارة الخلاف مع حلفائه.. يبعث خطابات شديدة اللهجة لألمانيا وبلجيكا وكندا والنرويج بشأن ميزانية الدفاع.. قلق أوروبى من فشل "قمة الناتو" بسبب تغريدة على غرار قمة السبع.. ولقاؤه ببوتين يزيد التوتر

اخبار عالميه

دونالد ترامب

باراك اوباما

امريكا

مدارس




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

المرور: فتح كوبرى الجلاء فى الاتجاهين بعد انتهاء أعمال الإصلاحات

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة