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الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:19 م
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج" لـ 2 سبتمبر

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:36 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مدينة الإنتاج" لـ 2 سبتمبر المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"، لـ2 سبتمبر لحضور المحامى الأصيل.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.
 

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