"النقض" تصدر حكمها فى طعن 113 متهمًا بأحداث عنف سيدى جابر

كتبت هدى أبو بكر

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها فى طعون 113 متهمًا على حكم سجنهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث سيدى جابر" بالإسكندرية.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، قضت فى أبريل 2017، فى القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدى جابر، بمعاقبة 126متهمًا، بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، بينما قضت ببراءة 33 متهما آخريين مما أسند إليهم من اتهامات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم القتل والشروع فيه والتعدى على رجال الشرطة واحتلال قسم شرطة وتعريض وسائل النقل للخطر والتخريب وسرقة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.