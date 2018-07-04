الكهرباء: تركيب العدادات الكودية بالعشوائيات ساهم فى تقليل حجم السرقات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بالمبانى المخالفة والعشوائية ساهمت بشكل كبير فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء الأسبق، كان ينص على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بناء على طلباتهم حتى 30 يونيو 2018، موضحًا أنه تم تركيب مليون و300 ألف عداد كودى مسبوق الدفع حتى الآن.

وأشار حمزة، إلى أن الوزارة خاطبت مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بمد فترة تلقى طلبات المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتقنين أوضاعهم وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وتابع حمزة، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

وقال حمزة، إن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط، لافتا إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بعدم تمكنها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بسبب رفض بعض المحافظين إعطائهم تصاريح الحفر لعدم موافقتهم على القرار.