video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكنيست يرفض اقتراحا بفرض رقابة دولية على المنشآت النووية فى ديمونا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:47 م
الكنيست يرفض اقتراحا بفرض رقابة دولية على المنشآت النووية فى ديمونا مفاعل ديمونا ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

رفض الكنيست الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، اقتراحا بمشروع قانون قدمه النائب العربى جمال زحالقة بفرض رقابة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية فى ديمونا.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "الكنيست رفض مقترح مشروع القانون الذى قدمه النائب جمال زحالقة لفرض رقابة دولية على المفاعل النووى فى ديمونا بتصويت 73 عضوا ضد 8 أصوات وافقوا".

وأضافت الصحيفة أن "زحالقة سأل وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز حول امتلاك إسرائيل مفاعل نووى فى ديمونا، وكان رده أن إسرائيل ستعمل على عدم وجود أسلحة نووية فى العراق أو سوريا، وضمان عدم حصول إيران على طاقة نووية".

وكان زحالقة قد كتب فى تغريدة على موقع "تويتر" صباح اليوم "اليوم سأقدم مقترحى بفرض رقابة دولية على المفاعل النووى فى ديمونا، إذا حدث زلزال ستكون هناك كارثة، الأسلحة النووية ستسبب كارثة كبيرة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تل أبيب تكشف لأول مرة تفاصيل جلسات حكومتها فى عهد "بن جوريون"..رئيس وزراء إسرائيل الأول قرر إنشاء مفاعل ديمونا للرد على مشروع مصر النووى.. ورفض عودة اللاجئين خوفا من الإبادة..واستقال عقب فضيحة "لافون"

وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف على اﻷردن من إشعاعات مفاعل ديمونا

موقع إسرائيلى: حزب الله سيستهدف مفاعل ديمونا حال اندلاع حرب مع تل أبيب

الكنيست

ديمونا

الكنيست الاسرائيلى

المفاعل النووى فى ديمونا




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة