الكنيست يرفض اقتراحا بفرض رقابة دولية على المنشآت النووية فى ديمونا

غزة (أ ش أ)

رفض الكنيست الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، اقتراحا بمشروع قانون قدمه النائب العربى جمال زحالقة بفرض رقابة دولية على المنشآت النووية الإسرائيلية فى ديمونا.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "الكنيست رفض مقترح مشروع القانون الذى قدمه النائب جمال زحالقة لفرض رقابة دولية على المفاعل النووى فى ديمونا بتصويت 73 عضوا ضد 8 أصوات وافقوا".

وأضافت الصحيفة أن "زحالقة سأل وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز حول امتلاك إسرائيل مفاعل نووى فى ديمونا، وكان رده أن إسرائيل ستعمل على عدم وجود أسلحة نووية فى العراق أو سوريا، وضمان عدم حصول إيران على طاقة نووية".

وكان زحالقة قد كتب فى تغريدة على موقع "تويتر" صباح اليوم "اليوم سأقدم مقترحى بفرض رقابة دولية على المفاعل النووى فى ديمونا، إذا حدث زلزال ستكون هناك كارثة، الأسلحة النووية ستسبب كارثة كبيرة".