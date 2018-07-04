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الكرملين: نتنياهو يعتزم لقاء بوتين الأسبوع المقبل

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:55 ص
الكرملين: نتنياهو يعتزم لقاء بوتين الأسبوع المقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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قال الكرملين، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعتزم لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

وفى سياق منفصل قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى انتونوف إن اجتماع القمة المرتقب عقده بين الرئيسين الأمريكى والروسى دونالد ترامب وفلاديمير بوتين فى هلسنكى من غير المرجح أن يحل جميع المشاكل فى العلاقات بين البلدين، لكنه سيوضح مسار تطبيعها.

وأضاف انتونوف - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، "أن هذا اجتماع مهم جدا بين الزعيمين.. الجميع ينتظر بفارغ الصبر هذا الحدث، حيث أن علاقاتنا مع الولايات المتحدة ليست فى أفضل حال الآن..ومن الواضح أن هذه القمة ستكون بمثابة فرصة جيدة لزعمائنا لمناقشة جميع القضايا التى تهم البلدين".

وتابع "أن هذه القمة فرصة للجلوس معًا والنظر لبعضهم البعض وبدء الحديث، فمن المستحيل التغلب على جميع العراقيل التى تعترض تفاعلنا، لكنها يمكن أن توضح مسار التقدم فى العلاقات الثنائية وفى الشؤون العالمية".


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