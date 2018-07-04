القبض على 11 ألف شخص فى تايلاند منذ بداية كأس العالم بسبب المراهنات

وكالات الأنباء

أعلنت المديرية العامة للشرطة الوطنية فى تايلاند، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على أكثر من 11 ألف شخص فى البلاد منذ بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم، جراء المراهنات غير القانونية، حسبما ذكرت شبكة سوبتنيك.

ونقلت القناة الثالثة التايلندية، عن نائب رئيس المديرية العامة للشرطة الوطنية شاليمكيات سيفوراغان قوله فى مؤتمر صحفى بانكوك: "منذ آخر بطولة تضاعف عدد الذين اعتقلوا بسبب المراهنات غير القانونية على كرة القدم، عندها تم القبض على 5.8 ألف شخص فى تايلاند.

وأوضح سيفوراجان أنه من بين11 ألف اعتقل 600 من مكاتب المراهنات، والباقى لاعبين، مضيفاٌ أن الشرطة ناشدت وزارة التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الرقمى والشؤون الاجتماعية باقتراح حظر 198 موقع إنترنت فى البلاد على صلة بالرهانات غير الشرعية لكرة القدم الدولية.

الجدير بالذكر أن ألعاب القمار، باستثناء المراهنة على سباقات الخيل وبعض المباريات فى الملاكمة التايلاندية، وكذلك يانصيب الدولة، محظورة فى تايلاند.