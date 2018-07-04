الشرطة تداهم مخازن بلبيس التابعة لـ"البناني" زعيم صفقة تهريب الحشيش

كتبت : دينا الحسيني

داهمت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخازن تابعة لأفراد تشكيل العصابة الدولية المتهمة بجلب صفقة حشيش " اللي مشربش راحت عليه " ، تلك الضربة الأمنية الناجحة التي أعلنت وزارة الداخلية في بيان أمني لها ظهر اليوم عن إحباط دخولها البلاد داخل ثلاث حاويات قادمة من بيروت عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية .

وتم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والشرقية وجرت عملية تفتيش دقيق لمخزنيين ببلبيس دائرة العاشر من رمضان يمتلكهما اللبناني الهارب خالد على الدبس، مواليد 1977، تاجر منتجات جلدية، واللبناني أنطوان ميشيل ولهم محل إقامة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية والهاربين حاليًا خارج البلاد .

كما جرت عملية تفتيش منطقة مدابغ الجلود بمنطقة بدر بعد إعتراف المتهم المقبوض عليه أحمد مصطفى على مواليد 1978، شريك ومتضامن بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، أنة مكلف بنقل الشحنة من ميناء الإسكندرية وتوصيلها إلى مخزن الجلود بمنطقة المدابغ.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء مجدى السمرى، كشفت عن نشاط المتهمين منذ عدة أشهر، وتم التنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء نادر كمال مدير الإدارة، واللواء محسن عبد الرازق مدير مباحث الميناء، والتحفظ على المركب وتفريغ محتويات الثلاث حاويات وقدرت المضبوطات 33000 ثلاثة وثلاثون ألف طربة من مخدر الحشيش قُدرت بحوالى 6 أطنان.

و ضبطت قوات الأمن أحمد مصطفى على مواليد 1978، شريك ومتضامن بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ومنذ قليل تم ضبط متهم ثاني هارب أحد المسئولين عن نقل الشحنة من ميناء الإسكندرية وتوصيلها إلى مخزن الجلود بمنطقة المدابغ بمدينة بدر و يدعي عيد ، وبمواجهة المتهمين أعترفوا أمام العميد إيهاب خالد مدير النشاط الأجنبى بمكافحة المخدرات أنهم يقوموا باستيلام الرسالة بعد الاتفاق مع الهارب هانى مصطفى شقيق المتهم الأول المضبوط ، وذلك لصالح كلأً من اللبنانيين خالد على الدبس، مواليد 1977، تاجر منتجات جلدية، لبنانى، وأنطوان ميشيل ولهم محل إقامة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية والمتواجدين حاليًا داخل البلاد،

وعقب ضبط المتهمين تم عرضهم على النيابة العامة وقررت ضبط وإحضار الباقين واتخاذ الإجراءات القانونية لإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما تم التنسيق مع السلطات اللبنانية التى قامت بالتوصل لمكان اللبنانيين الهاربين المتهمين الرئيسيين فى الواقعة.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى لبنان عن ضبط عناصر من شبكة إجرامية منظمة تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات بين لبنان ومصر داخل جلود المواشى، وإلقاء القبض عليهم وعددهم 7 أشخاص، وتبين أنهم كانوا يقومون بتهريب مخدر الحشيش وحبوب كبتاجون المخدرة، مشيرة إلى أنه تم ضبط المتهمين بحوزتهما بندقيتين ومسدس داخل مسكنهم، إضافة إلى ضبط كمية من الذخيرة ومبالغ مالية بعملات الدولار الأمريكى واليورور والروبل الروسى والليرة اللبنانى.

وقامت شرطة انتربول القاهرة بالعرض على مكتب التعاون الدولى لاتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال مذكرة إنابة لوزارة العدل اللبنانية للتنسيق بشأن محاكمة اللبنانيين المضبوطين ببيروت بعد نسخ صورة من التحقيقات واعترافات المتهمين تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتسليم اللبنانيين إلى القاهرة لمحاكمتهم أمام القضاء المصرى، فيما تكثف وزارة الداخلية جهودها لضبط المتهم الهارب هانى مصطفى .