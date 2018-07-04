الداخلية تضبط 672 قضية تموينية متنوعة فى حملات مكبرة على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق لمواجهة الغلاء، ومنع تهريب السلع المدعمة للسوق السوداء، ومد يد العون لمحدودي الدخل.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 43 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و176 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و18 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و61 قضية فى مجال الغش التجارى، و672 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 24 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، و14 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و6 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و6 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.