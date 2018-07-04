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"التعليم العالى": 30 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:24 م
"التعليم العالى": 30 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 30 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا على موقع التنسيق حتى الآن منذ فتح التسجيل لهم أمس الثلاثاء.

 

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موقع التنسيق فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام ومن بينها كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والرياضية والموسيقية، معلنا أن الكليات ستلتزم بإدخال بيانات الطلاب ودرجاتهم على موقع التنسيق بعد انتهاء هذه الاختبارات.


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اختبارات القدرات

التعليم العالى

مكتب التنسيق




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

م. علاء حسن

والله العظيم حرام

ا- حجز كورسات للتدريب على امتحان القدرات 2- شراء ادوات لزوم التدريب 3- دفع مصاريف دخول الامتحانات 4- نتيجة الثانوية طلعت ياخسارة مجموعك مجبش اى كلية فنون 5- استعوض ربنا فى الفلوس اللى فاتت

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