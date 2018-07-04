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الإكوادور تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق رافايل كوريا المقيم فى بروكسل

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:10 ص
الإكوادور تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق رافايل كوريا المقيم فى بروكسل رئيس الإكوادور السابق رافايل كوريا
كيتو (أ ف ب)
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أصدر القضاء الإكوادورى الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق رافايل كوريا المقيم فى بروكسل بتهمة التورط فى عملية خطف احد خصومه السياسيين فى كولومبيا.

وأعلنت محكمة العدل الوطنية الإكوادورية أن القاضية دانييلا كاماتشو "قررت فرض الحجز الاحتياطى" على كوريا وأبلغت منظمة الإنتربول بقرارها.

وكان كوريا تولى الرئاسة من 2007 ولغاية 2017 وقرر التقاعد فى بلجيكا، موطن زوجته، بعد تركه الرئاسة.

وأصدر القضاء الاكوادورى مذكرة التوقيف بحقه على خلفية تحقيق خلص الى تورطه فى عملية خطف النائب السابق فرناندو بالدا فى 2012.

وكانت المحكمة امرت كوريا بالمثول امامها مرة كل اسبوعين لاستكمال التحقيق.

واوقف ثلاثة عناصر استخبارات فى القضية بالاضافة الى قائد سابق للشرطة ومسؤول سابق فى جهاز الاستخبارات اوقف الشهر الماضى.

ومؤخرا اعلن كوريا على تويتر ان لا علم له بالجريمة.

 

 


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