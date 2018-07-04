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الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:18 م
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استطلاع: أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين يرفضون تعامل ترامب مع ملف الهجرة

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:35 ص
استطلاع: أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين يرفضون تعامل ترامب مع ملف الهجرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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كشف استطلاع للرأى عن أن 58% من الناخبين الأمريكيين الذين شملهم مسح لجامعة كوينيبياك الأمريكية يرفضون الطريقة التى يتعامل بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع ملف الهجرة.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 39% فقط ممن شملهم الاستطلاع يوافقون على تعامل ترامب مع ملف الهجرة، وقال 50% من المستطلع آراؤهم إنهم يعتقدون أن الدافع وراء سياسات الهجرة للرئيس هو "لمصلحة خالصة تتعلق بالسيطرة على حدودنا".
وقال 47٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يعتقدون أن الرئيس عنصرى، فى مقابل 49٪ ممن قالوا إنه كذلك، وقال 44% إن الدافع وراء سياسات الهجرة الخاصة به هو "معتقدات عنصرية".

وأثارت سياسات ترامب بشأن الهجرة انتقادات فى الأسابيع الأخيرة بعد تحرك الإدارة لإحالة جميع الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعى للملاحقة القضائية، وهى الخطوة التى أسفرت عن فصل آلاف الأطفال عن ذويهم.

من جانبهم وصف مسؤولو إدارة ترامب فى البداية هذه الممارسة بأنها إجراء رادع ضد الهجرة غير الشرعية، لكنهم قالوا فى وقت لاحق إن الفصل بين العائلات كان مجرد نتيجة لتطبيق القانون، وليس نتيجة مقصودة، وعقب أيام من الضغط، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينهى ممارسة الفصل الأسرى.

وقال 60٪ من المشاركين فى الاستطلاع إن فصل العائلات كان انتهاكًا لحقوق الإنسان، بينما قال 83٪ إن إدارة ترامب تتحمل مسؤولية إعادة جمع العائلات المنفصلة.

واتفق 60٪ من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع مع الرئيس فى حجته بأن الديمقراطيين مهتمون أكثر بـ "استغلال قضية الهجرة فى البلاد لجنى مكاسب سياسية"، مقارنة بـ 34٪ قالوا إن الديمقراطيين مهتمون أكثر بـ "حل قضية الهجرة فى البلاد".

وأجرى استطلاع جامعة كوينيبياك عن طريق الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة باللغتين الإسبانية والإنجليزية حيث وجهت أسئلة لألف وعشرين ناخبًا مسجلًا فى جميع أنحاء البلاد، وكان هامش الخطأ فى الاستطلاع 3.7 نقطة.


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