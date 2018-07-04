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اتفاق تعاون بين بنك الاستثمار العربى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:22 م
اتفاق تعاون بين بنك الاستثمار العربى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى
كتب – أحمد يعقوب
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أكد هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، أن محور قناة السويس من المشروعات القومية الهامة الواعدة والتى تمكنت من جذب رؤوس أموال كبيرة فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن استراتيجة بنك الاستثمار العربى تستهدف المساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية وتمويل المشروعات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة داخل وخارج مصر، وبصفة خاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس، بالإضافة إلى المشاركة فى توفير بدائل التمويل اللازم لكافة مجالات الأنشطة الاقتصادية.
 
وقام بنك الاستثمار العربى بتوقيع اتفاق تعاون مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لدعم كبار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، بالإضافة إلى فتح فرع للبنك بالمنطقة.
 
وقال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إنه تم الاتفاق على منح شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ( EGYPT-TEDA SEZONE DEVELOPMENT COMPANY S.A.E ) قرض استثمارى لتنمية وتطوير المنطقة المخصصة للشركة والبالغ مساحتها 6 كيلو متر مربع من المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والمخصصة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الاتفاق مع رئيس شركة تيدا الصينية لفتح فرع جديد للبنك  بالمنطقة .
 
ويهدف برتوكول التعاون مع شركة تيدا إلى زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين بغرب خليج السويس إلى تحفيز أكثر من 100 شركة صينية للاستثمار فى مصر، خاصة فى مجالات الصناعات النسيجية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الخفيفة والصناعة الكيميائية والسيارات والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بحيث يلعب البنك دور الممول لتلك الشركات بخلاف تقديم كافة الخدمات المصرفية  وتعد مزايا الاستثمار فى تلك المنطقة أنها تقع فى نطاق المثلث الذهبى للقارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، و القرب من قناة السويس.
 

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