video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل سيارة إسعاف على معدية القنطرة شرق

الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:23 م
إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل سيارة إسعاف على معدية القنطرة شرق مخدرات -أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

أحبطت قوات حرس الحدود المعينة على معدية سيارات القنطرة شرق محاولة تهريب كمية من مخدر البانجو داخل سيارة إسعاف أثناء عبورها من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى لقناة السويس عبر معدية سيارات القنطرة شرق.

 

وقال مصدر، إنه أثناء قيام قوات حرس الحدود بمهام عملها بتفتيش وفحص السيارات العابرة من شرق قناة السويس إلى غرب القناة اشتبهوا فى إحدى سيارات الإسعاف التى تحمل رقم "739 ط ب ر" قيادة السائق "سامح.م.أ" مقيم عين غصين وبرفقته المسعف "يوسف.ر.ح" مسعف بهيئة الإسعاف ومقيم فايد وبتفتيشها تم العثور على 7 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو البانجو مخبأة داخل الإسعاف.

 

تم التحفظ على سائق الإسعاف والمسعف وسيارة الإسعاف والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل القبض على شابين وفتاة ارتدوا النقاب لسرقة محل مجوهرات بالإسماعيلية

الاسماعيلية

المجرى الملاحى

اخبار المحافظات

حرس الحدود

سيارة اسعاف تهرب مخدرات

معدية القنطرة




لا تفوتك
التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

التعليم: نتابع تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. وتحقيق السرية هدفنا

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

فيديو وصور.. والد فتاة المترو المنتحرة فى حواره لـ"اليوم السابع": أميرة كانت المحببة لقلبى ومش عارف عملت كده ليه.. فقدت زوجتى قبل 7 سنوات بحادث سير.. وعرفت الخبر من الإعلام وفيس بوك.. ويؤكد: كانت دائمة الصلاة

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير 6 بحيرات.. تقرير: ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكى لمليون و451 ألف طن لأول مرة.. زيادة المخزون السمكى لبحيرة البردويل.. إعادة إحياء مشروع الأرز.. وتنفيذ مزرعة الروض بشمال سيناء

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

اتحاد الكرة يعلن عن مدرب الفراعنة الجديد بعد انتهاء مونديال روسيا

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

الشورت فى الفورمال شكل تانى.. اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة