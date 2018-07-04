إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل سيارة إسعاف على معدية القنطرة شرق

أحبطت قوات حرس الحدود المعينة على معدية سيارات القنطرة شرق محاولة تهريب كمية من مخدر البانجو داخل سيارة إسعاف أثناء عبورها من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى لقناة السويس عبر معدية سيارات القنطرة شرق.

وقال مصدر، إنه أثناء قيام قوات حرس الحدود بمهام عملها بتفتيش وفحص السيارات العابرة من شرق قناة السويس إلى غرب القناة اشتبهوا فى إحدى سيارات الإسعاف التى تحمل رقم "739 ط ب ر" قيادة السائق "سامح.م.أ" مقيم عين غصين وبرفقته المسعف "يوسف.ر.ح" مسعف بهيئة الإسعاف ومقيم فايد وبتفتيشها تم العثور على 7 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو البانجو مخبأة داخل الإسعاف.

تم التحفظ على سائق الإسعاف والمسعف وسيارة الإسعاف والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.