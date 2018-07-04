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الأربعاء، 04 يوليه 2018 05:43 م
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أمن سوهاج يضبط تاجر أسلحة وبحوزته 3 بنادق و4 خزن و100 طلقة بمركز العسيرات

الأربعاء، 04 يوليه 2018 03:48 م
أمن سوهاج يضبط تاجر أسلحة وبحوزته 3 بنادق و4 خزن و100 طلقة بمركز العسيرات أسلحة نارية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الحملة الأمنية التى تم تنفيذها بإشراف اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بالاشتراك مع العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام من إلقاء القبض على تاجر أسلحة نارية بدائرة مركز العسيرات جنوب المحافظة.

 

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد قيام عامل بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر واتخاذ دائرة مركز العسيرات مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتحرى عنه الحسين م ا ا 29 سنة عامل ويقيم دائرة المركز لقيامه بالإتجار فـى الأسلحة النارية غير المرخصة تم ضبطه وبحوزته "3 " بنادق آلية " 4 " خزينة، و" 100 " طلقة من ذات العيار، و" 1 " طبنجة عيار 9 مم مجهولة الماركة مدون عليها رقم 873472 بالخزينة الخاصة بها وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1196 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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