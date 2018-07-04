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الأربعاء، 04 يوليه 2018 01:16 م
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أسهم اليابان تغلق منخفضة لليوم الثالث على التوالى متأثرة بقطاع التكنولوجيا

الأربعاء، 04 يوليه 2018 11:34 ص
أسهم اليابان تغلق منخفضة لليوم الثالث على التوالى متأثرة بقطاع التكنولوجيا المؤشر نيكى
(رويترز)
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انخفض المؤشر نيكى للأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالى اليوم الأربعاء، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق الأمريكية مما أثر سلبا على قطاع التكنولوجيا، وانخفاض سهم فاست ريتيلينج ذى الثقل بسبب تباطؤ المبيعات.

 

وتراجع المؤشر نيكى القياسى 0.31 % ليغلق عند 21717.04 نقطة، بعدما نزل إلى 21604.18 نقطة.

 

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة مقتفية أثر نظيرتها فى وول ستريت، مما ضغط على المؤشر نيكي.

 

وهبط سهم طوكيو إلكترون 4.44 بالمئة وأدفانتست كورب 4.29 بالمئة وسومكو كورب 4.74 بالمئة وسكرين هولدنجز 4.18 بالمئة.

 

وكان المؤشر ناسداك المجمع الزاخر بأسهم التكنولوجيا انخفض 0.86 % فى بورصة وول ستريت أمس الثلاثاء، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بعدما هوى سهم ميكرون تكنولوجى حين منعتها محكمة أمريكية مؤقتا من بيع 26 منتجا من الرقائق فى البر الرئيسى.

 

ونزل سهم فاست ريتيلينج 2.15 بالمئة بعدما تراجعت مبيعاتها فى متاجر يونيكلو المفتوحة منذ 13 شهرا على الأقل فى اليابان بنسبة أربعة بالمئة فى يونيو مقارنة بها قبل عام، حيث قلص الطقس البارد الطلب على الملابس الصيفية.

 

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 % لينهى الجلسة عند 1693.25 نقطة.

 

 


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المؤشر نيكى

صناعة الرقائق الأمريكية

ناسداك




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