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%87من القراء يستبعدون نجاح خطة النقل فى التصدى لحوادث القطارات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 07:34 ص
%87من القراء يستبعدون نجاح خطة النقل فى التصدى لحوادث القطارات استطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة وزارة النقل فى التصدى لحوادث القطارات، استبعد غالبية القراء نجاح خطة وزارة النقل فى التصدى لحوادث القطارات.
 
واستبعد 87% من القراء نجاح خطة وزارة النقل فى التصدى لحوادث القطارات، بينما توقع 11% من القراء نجاح خطة وزارة النقل فى التصدى لحوادث القطارات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
استطلاع، القراء، اليوم السابع، حوادث القطارات، وزارة النقل.
 
 
استطلاع
 
 
 

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