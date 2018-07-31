وزير النقل: السكة الحديد لم تتطور منذ 55 عاما.. والمواطن سيشعر بتحسن الخدمة

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن مرفق السكة الحديد تم إهماله ولم يتطور منذ 55 عاما، وأن الوزارة تعمل حاليا على تطوير البنية الأساسية من إشارات ومزلقانات مع شراء جرارات وعربات جديدة.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات صحفية خلال تفقده انتهاء تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى برفقة اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المواطن سيبدأ يشعر بتحسن الخدمة مع نهاية 2019.

وأوضح وزير النقل أن نهاية 2019 ستكون بداية تحسين الخدمة فعليا وليس النهاية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد كبير من مشروعات تحديث إشارات السكة الحديد والتعاقد على شراء جرارات وعربات جديدة.