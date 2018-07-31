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وزير الصناعة يتلق خطابا من غرفة الجلود لتأخر التسكين والنقل للروبيكى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:35 ص
وزير الصناعة يتلق خطابا من غرفة الجلود لتأخر التسكين والنقل للروبيكى جولة وزير الصناعة فى الروبيكى
كتب – إسلام سعيد
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خاطبت غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والتجارية، بشأن تأخر التخصيص والتسكين فى مدينة الروبيكى للجلود.

 

وجاء بخطاب الغرفة لوزير الصناعة، أنه لم يتم التخصيص والتسكين بمدينة الجلود من الدفعة الثامنة عشر إلى الدفعة الخامسة والعشرين، وكذلك لم يتم التخصيص من الدفعة الأولى إلى الدفعة الحادية عشر، وكذلك لم يتم التخصيص للوحدات التى تحمل رقم مسلسل.

 

وتابع خطاب غرفة دباغة الجلود، أن شركة القاهرة لإدارة مدينة الروبيكى لم تنته من المرحلة الثانية ، من حيث البنية التحتية وإنشاء الهناجر اللازمة لعملية التخصيص والتسكين حتى تتسنى سرعة الإخلاء لمنطقة مجرى العيون.

 

وطالبت الغرفة وزير الصناعة فى خطابها، باتخاذ اللازم لسرعة النقل والتوطين فى مدينة الروبيكى للجلود خلال الفترة المقبلة.

 

يذكر أن غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات وقعت مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الهندسية، بهدف مساعدة أصحاب المدابغ فى الحصول على رخص التشغيل لوحداتهم بمدينة الروبيكى، عن طريق إعداد المستندات الفنية اللازمة للحصول على رخص التشغيل.

 

وأكد  المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، خلال زيارة للروبيكى مطلع الشهر الجارى، أن مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى تعد أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط وإنما على المستوى الدولى أيضا، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للانتهاء من هذا المشروع الضخم فى أسرع وقت ممكن.


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مدينة الروبيكى

اخبار الاقتصاد

مجرى العيون

مدابغ الجلود




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