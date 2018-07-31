وزير التموين: إضافة المواليد من 2006 حتى 2015 بحد أقصى 3 أفراد

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمود فخرى

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم إضافة أكثر من 3 مواليد، موضحا أنه طلب من كل المكاتب استلام كل الأوراق من المواطنين حتى يكون لدينا قاعدة بيانات.

وأضاف الوزير، أن الفئات التى سيضيفها، من 2006 حتى 2015 ، مشيرا إلى أن الأحفاد سيتم إضافتهم على بطاقات الجد أو الأب والأم إذا كان لهم بطاقات، وأى مواليد قبل 2006 لها شأن آخر، طبقا للقرار.

وقال الوزير إنه حتى هذه اللحظة سيتم عمل استثناء للفئات الأولى بالرعاية التى ليس لديها بطاقات، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لإصدار البطاقات دون إلرهاق أصحابها.

وأوضح أنه لن يتم إضافة مواليد على بطاقة بها أخطاء، فلابد من مراجعة البيانات، وكل الأخطاء هتصحح من خلال المواطنين وستكشف الألعاب الموجودة بالبطاقات، قائلا إن هناك أرقام قومية يتم استخدامها بشكل مكرر وهذا يتم وقفه بشكل فورى، والمواطن مسئول عن ذلك ولابد أن يساعد الوزراة فى وصول الدعم لمستحقيه.

وطالب الوزير المواطنين بتقديم بيانات كل الأسرة لإعطاء الوزارة قاعدة بيانات على أن يتم إضافة المواليد بعدد 3 مواليد فقط.