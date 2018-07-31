video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الاتصالات يشارك فى قمة الابتكار التكنولوجي بمجال الشمول الرقمى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:26 م
وزير الاتصالات يشارك فى قمة الابتكار التكنولوجي بمجال الشمول الرقمى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تدرك أهمية العلم ومواكبة التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة؛ مستعرضاً الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية التحول إلى المجتمع الرقمى بحلول 2025. 

وجاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أثناء مشاركته فى فعاليات قمة الابتكار التكنولوجى فى مجال التعليم والشمول الرقمى التى تنعقد تحت عنوان "قمة الابتكار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا2018"  من خلال شراكة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور وزراء، وممثلى الحكومات وشركات القطاع الخاص، والمنظمات والجامعات من 25 دولة.

واستعرض الوزير خلال كلمته محاور خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تتمثل فى زيادة نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالي، وجذب استثمارات عالمية فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة وتقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين، وتنمية علاقات مصر مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون البناء فى مشروعات التحول الرقمي، والتنسيق من أجل تبادل الخبرات وبرامج التدريب والتعليم بما يحقق المنفعة العامة للشعوب العربية والافريقية.

كما شارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة "الاستثمار فى منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التحول الرقميالتى عقدت بمشاركة جمال الجراح وزير الاتصالات بلبنان، والمهندس صالح حسن على نائب وزير الاتصالات العراقي، فاطيماتا سانون وزيرة الاقتصاد الرقمى والتنمية والبريد ببوركينا فاسو، والدكتور أحمد الثنيان نائب وزير الاتصالات فى المملكة العربية السعودية.

وأعلن الوزير عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع البلدان العربية والأفريقية فى مجال التكنولوجيا المساعدة لدمج وتمكين متحدى الإعاقة؛ داعيا إلى المشاركة الفعالة بالأفكار لتطوير الحلول التقنية المقدمة فى المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن تدشينه خلال المؤتمر الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى مائدة مستديرة بعنوان "الطريق إلى التحول الرقميعلى أن الدولة تولى اهتماما شديدا لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى تشجيع مجالات ريادة الأعمال لدخول القطاع الخاص بقوة فى أنشطة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن دعم الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد حجر الزاوية لتحقيق الاقتصاد الرقمي.

وشارك فى المائدة المستديرة التى عقدت ضمن فعاليات القمة عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الهيئات والأجهزة التنظيمية من مختلف الدول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي بمؤتمر الاتصالات: لا يعوق الإبداع سوى الاستسلام واليأس

الاتصالات

اخبار الاقتصاد

تكنولوجيا

اتصالات

تنظيم




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة