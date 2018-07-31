وزير الاتصالات يشارك فى قمة الابتكار التكنولوجي بمجال الشمول الرقمى

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تدرك أهمية العلم ومواكبة التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة؛ مستعرضاً الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية التحول إلى المجتمع الرقمى بحلول 2025.

وجاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أثناء مشاركته فى فعاليات قمة الابتكار التكنولوجى فى مجال التعليم والشمول الرقمى التى تنعقد تحت عنوان "قمة الابتكار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا2018" من خلال شراكة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور وزراء، وممثلى الحكومات وشركات القطاع الخاص، والمنظمات والجامعات من 25 دولة.

واستعرض الوزير خلال كلمته محاور خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تتمثل فى زيادة نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالي، وجذب استثمارات عالمية فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة وتقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين، وتنمية علاقات مصر مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون البناء فى مشروعات التحول الرقمي، والتنسيق من أجل تبادل الخبرات وبرامج التدريب والتعليم بما يحقق المنفعة العامة للشعوب العربية والافريقية.

كما شارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة "الاستثمار فى منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التحول الرقمي" التى عقدت بمشاركة جمال الجراح وزير الاتصالات بلبنان، والمهندس صالح حسن على نائب وزير الاتصالات العراقي، فاطيماتا سانون وزيرة الاقتصاد الرقمى والتنمية والبريد ببوركينا فاسو، والدكتور أحمد الثنيان نائب وزير الاتصالات فى المملكة العربية السعودية.

وأعلن الوزير عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع البلدان العربية والأفريقية فى مجال التكنولوجيا المساعدة لدمج وتمكين متحدى الإعاقة؛ داعيا إلى المشاركة الفعالة بالأفكار لتطوير الحلول التقنية المقدمة فى المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن تدشينه خلال المؤتمر الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى سياق متصل أكد الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى مائدة مستديرة بعنوان "الطريق إلى التحول الرقمي" على أن الدولة تولى اهتماما شديدا لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى تشجيع مجالات ريادة الأعمال لدخول القطاع الخاص بقوة فى أنشطة الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن دعم الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد حجر الزاوية لتحقيق الاقتصاد الرقمي.

وشارك فى المائدة المستديرة التى عقدت ضمن فعاليات القمة عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الهيئات والأجهزة التنظيمية من مختلف الدول بالشرق الأوسط وأفريقيا.