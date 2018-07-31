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وزيرة الهجرة تستقبل أحد علماء "مصر تستطيع" لاستعراض مشروعه فى تدوير المخلفات

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:20 م
وزيرة الهجرة تستقبل أحد علماء "مصر تستطيع" لاستعراض مشروعه فى تدوير المخلفات لقاء السفيرة نبيلة مكرم مع الدكتور عمرو حسانين
كتب محمود راغب
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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور عمرو حسانين، أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية، وأحد العلماء المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذى انعقد بمحافظة الأقصر في فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عمرو حسانين نتائج لقائه بالمسئولين بوزارة الإنتاج الحربى، لبحث تصنيع جهاز تدوير مخلفات لإنتاج الغاز العضوى "بايوجاز"، موضحا أنه تم عقد عدة دراسات والمشروع قيد الدراسة لبدء تنفيذه.
 
وأضاف أنه يتم استخدام كل أنواع المخلفات فى استخلاصه، وتم تطبيق  ذلك فى دول كثيرة وهو غاز شبيه بالغاز الطبيعي يصلح للاستخدام المنزلى، كما أنه يساعد فى إنتاج سماد عضوى للأرض تستفيد منه بشكل كبير.
 
وأشار حسانين إلى إمكانية إنتاج البايوجاز من قش اﻷرز والاستفادة منه فى تحويله من مصدر استهلاك وملوث للهواء إلى مصدر منتج ومحافظ على البيئة.
 
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم دعمها الدائم لكافة علماء وخبراء مصر بالخارج، مشيرة إلى قرب الانتهاء من إنشاء جمعية "مصر تستطيع" التي ستكون بمثابة مؤسسة تضم كافة العلماء والخبراء من المصريين بالخارج.
 
هذا وقد تم الاتفاق على الإعداد لورشة عمل بحضور العلماء والخبراء الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، لدراسة نتائجه وذلك في ديسمبر المقبل.
 
كما قدم الدكتور عمرو حسانين للسفيرة نبيلة مكرم اقتراح بإصدار دورية علمية باسم "مصر تستطيع" تجمع كافة الدراسات التطبيقية القابلة للتنفيذ وفقا للمقاييس المصرية.
 
 

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