هبوط إضطرارى لطائرة تركية بمطار الخرطوم الدولى إثر بلاغ بوجود قنبلة

الخرطوم ( أ ش أ )

أعلن مركز الملاحة الجوية بمطار الخرطوم الدولى، عن هبوط طائرة تركية اضطراريا بالمطار مساء اليوم الثلاثاء، إثر تلقى قائدها بلاغا بوجود قنبلة، حيث كانت قادمة من اسطنبول فى طريقها للكونغو برازافيل .

وقال الناطق الرسمى باسم مطار الخرطوم الدولى، محمد المهدى عبدون، فى بيان اليوم، إن مركز الملاحة الجوية تلقى اتصالا من قائد الطائرة التركية من طراز بوينج 900-737 ذات النداءthy589 ، يفيد بأنه تلقى رسالة من مجهول بوجود قنبلة بالطائرة، ويأمره بالهبوط من ارتفاع 36 ألف قدم إلى ارتفاع 24 ألف قدم، ويطلب الإذن بالهبوط .

وأوضح البيان أن الطائرة كانت عابرة للأجواء السودانية قادمة من إسطنبول فى طريقها إلى الكونغو برازافيل، وتم السماح لها بالهبوط، وتفتيشها والركاب، ولم يسفر التفتيش عن وجود أى مهدد للسلامة، ومن ثم تم منح الإذن للطائرة بالمغادرة .