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محافظ سوهاج: إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 08:37 ص
محافظ سوهاج: إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة جانب من تنفيذ قرارات الإزالة
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام قامت بحملة مكبرة تم خلالها إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على الظاهرة، مشددا على جميع رؤساء الوحدات المحلية باليقظة التامة وإزالة التعديات في حينها، من خلال تكثيف الحملات ورصد التعديات.

 

ومن جانبه، قأكد لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بناحية قري أولاد سالم بحرى، وأولاد يحيي بحرى، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 20 قيراطا، بالاشتراك مع قوات الأمن والإدارة الزراعية، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات بشكل دورى.


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