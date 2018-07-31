محافظ الجيزة: نسعى لحل مشكلة زيادة أعداد المتقدمين للمدارس التجريبية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن المحافظة تسعى لحل مشكلة زيادة أعداد المتقدمين للمدارس التجريبية وذلك ببناء العديد من المدارس بالتنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال .

وقال الدالى أن المحافظة حصلت على تبرعات من رجال أعمال ورموز عائلات بالمراكز والمدن بعشرات من قطع الأراضى لإقامة مدارس عليها وتم تسليمها للهيئة العامة للأبنية التعليمية كما قام أحد رجال الأعمال بالتبرع بقطعة أرض بنطاق حى الهرم لبناء مدرسة عليها.

جاء ذلك خلال توقيع المحافظ بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لقيام الجامعة بتمويل إنشاء عدد 2 مدرسة رسمية لغات ( العروبة والأشراف ) على قطعة أرض بمساحة 6400 م2 تقاطع شارع العروبة مع نهاية المحولات بنطاق حى العمرانية حيث قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمبلغ19مليون جنيه.

وكشف الدالى النقاب عن أنه خلال أيام سيتم إفتتاح مدرسة تجريبية بمدينة 6 أكتوبر تضم 56 فصل ، موضحاً أن كل مدرسة تتكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة وتشمل 28 فصل بإجمالى 56 فصل .

وأكد المحافظ أن المدرستين من شأنهما الإستجابة للعديد من الطلبات الخاصة بالمدارس التجريبية حيث أن العمرانية والهرم تعد أكبر المناطق التى تشهد طلبات متزايدة من المواطنين .

وأضاف المحافظ أن البروتوكول ينص على أن يتم الإنتهاء من بناء المدرستين خلال عام بعدها تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإستكمال أعمال الفرش والتجهيزات والأثاثات .

وقال أن المحافظة ستقوم بالتكفل بأعمال توصيل المرافق العامة لتشغيل المدرستين.