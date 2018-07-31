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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:32 م
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محافظة سوهاج: تنفيذ كوبرى المراغة فى 4 اتجاهات بطول 350 مترا

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:04 م
محافظة سوهاج: تنفيذ كوبرى المراغة فى 4 اتجاهات بطول 350 مترا جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف
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وجه الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية وتذليل المعوقات أمامها لخدمة المواطنين، خاصة مشروعات الطرق والكبارى ومشروع كوبرى المراغة العلوى أعلى السكة الحديد وترعة الطهطاوية والذي يجري تنفيذه فى 4 اتجاهات بطول 350 مترا، وبتكلفة اجمالية حوالى 120 مليون جنيه، مشددا على التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة التنفيذ وفقا للجدول الزمنى.

 

ومن جانبه، عقد المحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة اجتماعا، بحضور شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المراغة، والرائد أحمد عبدالله مدير التخطيط بإدارة مرور سوهاج والمهندس حسام الدين عبد القادر بشركة المقاولون العرب والسيد عمرو ممدوح عضو المكتب الفني للمحافظ والشيخ صبري السيد مدير إدارة أوقاف المراغة.

 

وقال "شلبي" إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات لكوبري المراغة العلوي أعلي السكة الحديد ، حيث يوجد بعض المساجد التي تعيق مسار الكوبري وفقا للخرائط الجاري اعتمادها، وقد توصل الاجتماع بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالمحافظة إلي إمكانية نقل المساجد الموجودة حاليا إلي أراض أملاك دولة بذات المنطقة يمكن إقامة المساجد عليها علي مستوي عالي.

 

وأضاف السكرتير المساعد أنه تم خلال الاجتماع الموافقة علي التعديلات الموضحة بالخرائط، علي أن يتم النزول علي الطبيعة لمعاينة الأماكن البديلة، مشيرا أن مديرية الأوقاف ليس لديها مانع بعد إقامة مسجدين بنفس المساحة أو يزيد من دخولهما الخدمة وإقامة الشعائر الدينية بهما قبل الهدم، علي ان يتم مخاطبة وزير الأوقاف للموافقة النهائية، حتي يمكن استكمال الأعمال بالكوبري للنفع العام وخدمة المواطنين، والحد من الحوادث التى تنتج عن تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.

 

وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن مديرية الطب البيطرى قد قامت بعدد من الحملات الرقابية للمرور على المجازر بنطاق المحافظة لمتابعة أعمال الذبح والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة واستخدام الأختام الجديدة، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة الصحية على المجازر واماكن تداول اللحوم والسلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

 

وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف، مدير عام الطب البيطري  فى بيان للمحافظة، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية يقيادة الدكتور احمد حمدى مدير الادارة، قد قامت بالمتابعة والمرور على مجازر ساقلتة، والمنشأة وطما وذلك ضمن خطة الادارة لمتابعة اعمال الذبح بالمجازر وبحث احتياجات المجازر لتطوير الاداء والتأكد من استخدام الاختام الجديدة (البصمة ) والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية بجميع مجازر المحافظة .


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