فيديو.. قطر تاريخ من العمليات السوداء فى السياسة والرياضة

كتبت إسراء أحمد فؤاد

نشرت سكاى نيوز الإخبارية مقطع فيديو يبرز التاريخ الأسود للنظام القطرى فى الرياضة والسياسة، وتقديم تمويل ودعم للميليشيات الإرهابية التى تقاتل فى سوريا وتمنحها منصاتها الإعلامية لتحسين صورتها.

وأبرز المقطع سياسات قطر فى التقارب مع إيران الداعم للرئيس السورى بشار الأسد، مآرب مشبوهة تهدف لإشعال الأزمات فى المنطقة، فضلاً عن تقديمها دعمًا للميليشيات الحوثية فى اليمن.

وفى الرياضة قدمت قطر الرشاوى من أجل استضافة مونديال 2022، وهو ما كشفته تقارير أجنبية.