video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. قطر تاريخ من العمليات السوداء فى السياسة والرياضة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:26 م
فيديو.. قطر تاريخ من العمليات السوداء فى السياسة والرياضة تميم بن حمد
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

نشرت سكاى نيوز الإخبارية مقطع فيديو يبرز التاريخ الأسود للنظام القطرى فى الرياضة والسياسة، وتقديم تمويل ودعم للميليشيات الإرهابية التى تقاتل فى سوريا وتمنحها منصاتها الإعلامية لتحسين صورتها.

وأبرز المقطع سياسات قطر فى التقارب مع إيران الداعم للرئيس السورى بشار الأسد، مآرب مشبوهة تهدف لإشعال الأزمات فى المنطقة، فضلاً عن تقديمها دعمًا للميليشيات الحوثية فى اليمن.

وفى الرياضة قدمت قطر الرشاوى من أجل استضافة مونديال 2022، وهو ما كشفته تقارير أجنبية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد فى دقيقة.. امسك فضيحة.. رسائل الكترونية تكشف رشاوى قطر للفوز بكأس العالم 2022

"تنظيم الحمدين" يمنع القطريين من أداء فريضة الحج.."القرامطة الجدد" استحلوا الدماء وصدوا عن سبيل الله.. وتصاعد الاستياء بسبب تعمد الدوحة تسييس الدين.. والمعارضة تتوعد باقتلاعهم ويشبهون تميم بـ"إبرهة"

فيديو وصور.. قصة مستعمرة أمريكية "قطر" سابقا.. "آل ثانى" فتحوا أراضيهم للأمريكان منذ 2005 لحمايتهم بقاعدة "العديد".. وتميم يتودد لـ"ترامب" بتوسيع القاعدة لمساندته أمام استياء شعبى وغضب عالمى بسبب دعم الارهاب

تميم بن حمد

قطر

اخبار قطر

اخبار قطر اليوم

اخبار العالم

مونديال 2022




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة