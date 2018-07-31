صور.. الأمم المتحدة تشرف على عمليات إعادة رفات الجنود الأمريكيين من بيونج يانج

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

أشرف طاقم ومسؤولون من قيادة الأمم المتحدة والرابطة الأمريكية لسلامة الطيران، اليوم الثلاثاء، على إعادة بقايا رفات الجنود الامريكيين، وذلك بعد تعهد بيونج يانج، بإعادتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقتل الجنود الأمريكيين فى الحرب الكورية 1950-53 فى وونسان.



الأمم المتحدة تشرف على عمليات إعادة رفات الجنود الأمرييكن

وتعتبر قضية إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى الحرب الكورية بين عامى 1950 و1953 واحدة من المسائل التى تم الاتفاق عليها خلال قمة غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة يوم 12 يونيو الماضى.



وصول مندوبو الأمم المتحدة



جانب من عمل فريق الأمم المتحدة



عمليات إعادة رفات الجنود الأمريكيين