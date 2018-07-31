صرف صحى الجيزة: تركيب 12 غطاء بالوعة حرصًا على المواطنين

وجه المهندس منصور بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، القطاع المختص بتركيب 12 غطاء بالوعة، بطريق المريوطية حرصًا على سلامة المواطنين .

وقال رئيس الشركة إن مسئولية تركيب الأغطية تقع على مقاول أعمال الرصف التابع لمجلس مدينة الجيزة، كما وجه بمخاطبة مجلس مدينة الجيزة لتحمل التكلفة لصالح الشركة.

وأكد بدوى أن سلامة المواطن تأتى بالمقام الأول وطالب المواطنين بالتعاون مع الشركة والإبلاغ على الخط الساخن 125 فى حاله وجود بالوعات بدون أغطية.