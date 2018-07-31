شقيق متوفى القصر العينى: عاوز حق شقيقى بعدما سرقوا قرنية عينة بالمستشفى

القليوبية نيفين طه

قال أحمد عبدالتواب- مقيم بمدينة الخصوص- شقيق الموظف الذي توفى بمستشفى القصر العيني، وأثناء إجراء عملية الغسل له اكتشف سرقة قرنية عنيه.

وأضاف عبدالتواب لـ"اليوم السابع، أنه أثناء غسل شقيقه فوجئ بإحدى عينيه تسيل منها الدماء وأخرى مجرى بها عملية وعليها خيط، مشيرا إلى أن شقيقه كان محتجز لمدة أسبوع بالقصر العيني لإجراء عملية قسطرة، والتى كان من مكرر إجراؤها قبل الوفاة بيوم، ولكن فوجئ بشقيقه المتوفى يبلغه بأن الأطباء قرروا إلغاء العملية والاكتفاء بأدوية.

وأشار شقيق المتوفى إلى أنه فوجئ بوفاة شقيقه وأن تقرير الوفاة يشير إلى أن سبب الوفاة هو هبوط في الدورة الدموية، موضحا أن أحد الأطباء قال له إن شقيقه كان على قيد الحياة أثناء أخذ قرنية عينية حيث لا تصلح بعد الوفاة، مطالبا المسؤلين بالتحقيق في الواقعة، تساءل كيف للمستشفى أن تأخذ جزءا من جسم إنسان دون علم أو موافقة أهله، مؤكدا أنه لن يترك حق شقيقه حتى يعرف من المسؤل عن ذلك لأن ما حدث هو "تجارة أعضاء".

وكانت نيابة مصر القديمة قد قررت التصريح بدفن جثة موظف توفى داخل مستشفى قصر العيني بعد تعرضه لسرقة قرنية عينه، كما كانت النيابة قد قررت في وقت سابق تشريح جثة المتوفى "محمد عبدالتواب" للتأكد من تعرضه لسرقة أعضاء من جسده من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من المدعو "أحمد عبدالتواب" مفاده اكتشافه سرقة قرنية عين شقيقه المتوفى "محمد عبد التواب" 48 سنة، موظف ومقيم بالخصوص، من داخل مستشفى قصر العيني، والذي توفى أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب، واتهم إدارة المستشفى بسرقة أعضائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد بالبلاغ، وجارٍ التحقيق في الواقعة.

وتحرر المحضر رقم 5505 إدارى مصر القديمة بالاتجار فى الأعضاء بقسم شرطة مصر القديمة، وجارٍ ضبط مرتكبى الواقعة.