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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:10 م
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-7-2018 والعملة الأوروبية تواصل ارتفاعها

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:17 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-7-2018 والعملة الأوروبية تواصل ارتفاعها اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31-7-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر اليورو فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، ليسجل متوسط سعر 20.83 جنيه للشراء، و 20.99 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو لتعاملات يوم الثلاثاء، كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.83 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.80 جنيه للشراء

20.95 جنيه للبيع

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.80 للشراء

20.95  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.79  للشراء

20.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.88 للشراء

 21.05 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.85 للشراء

21.00 للبيع

 

اليورو
اليورو

 

 

 

 


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