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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:52 م
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رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتكليف 6 عمداء جدد

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 09:06 م
رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتكليف 6 عمداء جدد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أصدرالدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، قرارا بتكليف عمداء جدد بمختلف كليات جامعة الأزهر، وشمل القرار تكليف  الدكتور لطفى دياب أستاذ العقاقير ووكيل كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث عميدا لكلية الصيدلة، والدكتورة نيره حسن عبد الرحيم مفتاح استاذ الأمراض الكلية بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة ووكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث عميدا للكلية  ، والدكتوره امانى عبد الله الشريف  استاذ الميكروبيولوجى بكلية صيدلة البنات جامعة الأزهر بالقاهرة عميدا للكلية.
 
والدكتور صبرى خالد محمود عوض الأستاذ بقسم المسالك البولية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ووكيل كلية التمريض عميدا لكلية التمريض ،و الدكتور محمد ابو نبوت الأستاذ بقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بنين جامعة الأزهر بأسيوط عميدا لكلية البنات الإسلامية باسيوط، الدكتوره الهام عبد الرازق اسماعيل الأستاذ بقسم الإحصاء بكلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة  عميدا لكلية التجارة بنات بالقاهرة
 
 
 
 
 
 
 

 


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