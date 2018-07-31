حبس سائق لاتهامه بقتل "بلجيكى" داخل شقته فى دار السلام لسرقته 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات،لاتهامه بقتل "بلجيكى" داخل شقته لسرقته.

وكلفت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، فى وقت سابق، أطباء مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثمان مسن عثر عليه مقتول داخل شقته، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم يعمل سائق سابق لدى المجنى عليه، وخطط لمقتله بعد فشله فى إرغامه على التوقيع على تنازل عن الشقة التى يقطن بها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما،تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، إخطارا من شرطة النجدة بوجود بلاغ من الأهالى، بالعثور على جثة مصرى يحمل الجنسية البلجيكية مقتول داخل شقته، بعد خروج رائحة كريهة من داخل الشقة، فحاول الجيران الطرق على الباب، وعندما لم يتم الاستجابة أخطروا الشرطة.

كشفت التحريات الأولية، أن الضحية يبلغ من العمر 60 عامًا، ويحمل الجنسية البلجيكية ويعيش بمفرده، وتوصل فريق المباحث الذى أشرف عليه اللواء محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع الجنوب إلى هوية المتهم وتبين أنه يدعى "خ أ"، 36 سنة، سائق سابق لدى المجنى عليه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة، بعد فشله فى إكراه المجنى عليه على التوقيع والتنازل عن الشقة التى يقطن بها، واستعان بأخر لتنفيذ مخططه، لكن رفض المجنى عليه لذلك دفعه للتخلص منه.

وأقر المتهم، بأنه عمل لدى المجنى عليه لفترة كبيرة لكنه لم يحصل على مستحقاته المالية كاملةً، وأنه بخيل جدًا لذلك خطط للاستيلاء على الشقة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.