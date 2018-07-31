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جامعة بنى سويف تنظم مؤتمر "تكنولوجيا الفضاء".. 5 أغسطس

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 05:00 ص
جامعة بنى سويف تنظم مؤتمر "تكنولوجيا الفضاء".. 5 أغسطس مجلس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، على تنظيم المؤتمر الإقليمى الأول بعنوان "تكنولوجيا الفضاء وردارات اختراق التربة"، وذلك فى الخامس من أغسطس المقبل.

 

وأوضح منصور حسن، فى تصريح له اليوم، أن المؤتمر يأتى فى إطار التعاون المبرم بين الجامعة والشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، لتقديم الخدمات المتكاملة والمسح الردارى بمحافظة بنى سويف والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن المجلس وافق على تنظيم ورشة عمل وتدريب لمدة 4 أيام على هامش المؤتمر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية لتدريبهم ميدانيا، حتى يتم إكسابهم الخبرة الكافية لاستخدام وتشغيل الأجهزة دون الرجوع إلى الشركة، حتى يتثنى إقامة وحدة ذات طابع خاص بالكلية لتطبيقات الردارات وتكنولوجيا الفضاء، لخدمة المجتمع ىالمحيط بالجامعة.


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