ترامب يعتزم عمل تخفيض ضريبى كبير لصالح الأثرياء

نيويورك (أ ش أ)

تنظر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عمل تخفيض ضريبى بقيمة 100 مليار دولار سيُفيد منه بشكل كبير الأثرياء.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) ، أمس الاثنين ، أن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قال ، خلال اجتماع عقد مؤخرا بقمة العشرين فى الأرجنتين ، إذا لم يمرر الكونجرس التخفيض الضريبي، فإن الإدارة الأمريكية ستبحث عن الأدوات الضرورية لاتخاذ الخطوة.

وأضاف "إذا لم يتم إتخاذ الخطوة عبر عملية تشريعية ، فسنبحث عن وسائل فى وزارة الخزانة لنأخذ الخطوة بطريقتنا ، ونحن نتدارس الموقف داخليا ونبحث التكاليف الاقتصادية والأثر على النمو".