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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:05 ص
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ترامب يعتزم عمل تخفيض ضريبى كبير لصالح الأثرياء

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:00 ص
ترامب يعتزم عمل تخفيض ضريبى كبير لصالح الأثرياء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
نيويورك (أ ش أ)
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تنظر إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عمل تخفيض ضريبى بقيمة 100 مليار دولار سيُفيد منه بشكل كبير الأثرياء.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) ، أمس الاثنين ، أن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين قال ، خلال اجتماع عقد مؤخرا بقمة العشرين فى الأرجنتين ، إذا لم يمرر الكونجرس التخفيض الضريبي، فإن الإدارة الأمريكية ستبحث عن الأدوات الضرورية لاتخاذ الخطوة.

وأضاف "إذا لم يتم إتخاذ الخطوة عبر عملية تشريعية ، فسنبحث عن وسائل فى وزارة الخزانة لنأخذ الخطوة بطريقتنا ، ونحن نتدارس الموقف داخليا ونبحث التكاليف الاقتصادية والأثر على النمو".

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بهيج عبد القوى

خليه يخربها.....

.....🐖🐄🐗🐷🐽

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