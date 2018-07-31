القومى للمرأة بسوهاج يكرم فتاة ولدت بدون ذراعين تعلمت الكتابة بقدميها

سوهاج – عمرو خلف

كرم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة صابرين رمضان عبد اللطيف التي تبلغ من العمر 21 سنة، مقيمة بقرية نجوع مازن شرق بمركز دار السلام، والتى ولدت بدون ذراعين، ولكنها أصرت على استكمال دراستها وتعلمت الكتابة بقدميها متحدية إعاقتها، حتى اجتازت للامتحان الخاص بمحو الأمية.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تسليم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج 500 شهادة أمان بالمجان للسيدات غير القادرات بقري ومدينة دار السلام، بحضور الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج ، والنائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام ، و لطفى محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، وذلك فى إطار خطة المجلس القومى للمرأة بسوهاج لتوزيع 3429 شهادة أمان المصريين بالمحافظة.