العثور على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

عثر ضباط مباحث مركز الإسماعيلية ومركز أبوصوير وقسم ثالث الإسماعيلية أثناء تفقدهم الحالة الأمنية على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء مرور ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية لتفقد الحالة الأمنية عثروا على السيارة رقم ( 134890) ملاكى الاسماعيلية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4320 لسنة 2018 جنح قسم ثالث الاسماعيلية عن بلاغ "هبة إسماعيل محمد "38 عاما مندوبة مبيعات ومقيمة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

كما عثر ضباط مباحث مركز أبوصوير أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة المركز على الدراجة البخارية رقم (200727)، وبالكشف الفنى عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6099 لسنة 2018 جنح مركز ابوصوير عن بلاغ "أحمد محمد أحمد "28 عاما مقيم دائرة مركز أبوصوير، وعثر ضباط مباحث مركز الإسماعيلية على السيارة رقم (202459) نقل الاسماعيلية والمبلغ بسرقتها فى المحضر 3195 لسنة 2018 جنح مركز الإسماعيلية عن بلاغ "سالمان نصر سليمان "46 عاما سائق مقيم دائرة مركز الاسماعيلية.

تم التحفظ على السيارتين والدراجة، وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.