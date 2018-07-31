الداخلية تنجح فى تحرير طفل بالعاشر من رمضان بعد معركة طاحنة مع الخاطفين

كتبت : دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن المركزي في تحرير طفل مختطف من دائرة قسم العاشر من رمضان وإعادتة لأسرتة سالماً وإعادة مبلغ الفدية التي دفعتها الأسرة لتحرير الطفل .

وتعود التفاصيل عقب ورود بلاغ لقسم شرطة العاشر من رمضان من صابر عبد القادر محمود سليم 40 سنه يحمل رقم 7715 جنح قسم أول العاشر من رمضان بغياب نجله محمود 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي عن المنزل عقب خروجة لشراء بعض المستلزمات وعقب الاتصال بنجلة فوجيء بشخص أخر يقوم بالرد عليه وطالبة بمبلغ 500 ألأف جنية مقابل إطلاق سراح نجلة

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بسرعه فحص البلاغ وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وقاد اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن واللواء علاء سليم مدير قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن المركزى عملية البحث عن الطفل وتحديد مكان اختباءه

وعقب تضييق الخناق علي الجناة قاموا بإطلاق سراح الطفل خشية ضبطهم، وبمناقشة الطفل المختطف قرر بقيام ثلاثة أشخاص لم يتمكن من الإدلاء بأوصافهم باقتيادة عنوه داخل سيارة ماركة فيرنا وقاموا بتعصيب عينيه واحتجازه داخل أحد الشقق المفروشة

وبسؤال والد الطفل قرر أنة قام بدفع مبلغ 125000 جنية لمرتكبي الواقعة خشية علي حياة نجلة دون علم أحد قبل إطلاق سراحة

وأستكمالاً لإجراءات البحث عن المتهمين أسفرت الجهود عن التوصل لمرتكبي الواقعة وهم أحمد السيد عبد العظيم سائق ،سابق إتهامه في قضيتين وهاني فرج عبد الجليل الصادق سائق والسابق إتهامه في 10 قضايا ومحمد سعيد عبد المؤمن السابق إتهامة في جناية سلاح .

عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامه تم ضبط المتهم الأول والثاني بدائرة قسم ثان العاشر وبإستهداف المتهم الثالث بالشقة سكنة قام بمبادرة القوات بإطلاق اعيرة نارية وتعاملت معه القوات مما أسفر عن إصابتة بالبطن وضبط بحوزتة بندقية الية و10 طلقات وتوفي حال نقله للمستشفي ،وأعترف المتهمين الأخرين بإرتكابهما الواقعة والإستيلاء من والد الطفل علي مبلغ مالي تم إقتسامة فيما بينهم

وكان لسرعة ضبط الجناة ومقتل الثالث وإطلاق سراح الطفل وإعادة المبلغ المالي الفدية التي تمدفعها لتحريرية فرحة وإستحسان أهليتة والذين أشادوا بجهود الشرطة في سرعة إعادة الطفل سالماً دون تعرضة للأذى