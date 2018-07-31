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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 04:08 م
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استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ الشرقية: تجديد شبكة كهرباء "السماكين"

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:08 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ الشرقية: تجديد شبكة كهرباء "السماكين" اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على أنه تم نقل 14 عمود كهرباء من طريق " فاقوس – الحسينية " بداية من قرية قنتير باتجاه قرية الديدامون، ذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء والهيئة العامة للطرق والكبارى لنقل الأعمدة التى زحفت لوسط الطريق  بعد ضم المساحات الجانبية.

 

جاء ذلك ردًا على ما جاء بموقع " اليوم السابع " تحت عنوان " عمود كهرباء وسط طريق الحسينية بالشرقية" ، كما أفاد محافظ الشرقية، على أنه تم إحلال 80% من شبكة كهرباء الجهد المنخفض بناحية سماكين الغرب مركز الحسينية بموصلات معزولة بخطط الإحلال والتجديد السابقة وبالمعاينة تبين أنه يوجد بعض الموصلات العريانة بالأعمدة تحتاج إلى إحلال وذلك لتحسين الأداء ولإزالة الخطورة وعليه تمت الموافقة على صرف الأعمدة والموصلات المطلوبة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بالقرية المذكورة من ضمن المهمات المقررة لخطة الإحلال والتجديد الحالية.

 

ذلك رد منهم على ما نشر باليوم السابع تحت عنوان "أهالى نجع قرية عبد السلام بالشرقية يشتكون من تهالك أعمدة الإنارة" ، وأيضا حول شكوى "انقطاع التيار الكهربائى بقرية رمسيس بالشرقية وقارئ يطالب بإصلاح الأعطال" أفادت إدارة كهرباء شمال الشرقية، على أنه لا يتم فصل التيار الكهربائى إلا لأعمال الصيانة الدورية المبرمجة وأعمال تنفيذ المشروعات ولم نبلغ بأى أعطال بهذه المنطقة وعند الإبلاغ يتم التعامل فورا وسرعة إصلاح الأعطال.


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