وزير التجارة يتلقى تقرير مؤشرات أداء الكفاية الإنتاجية خلال يونيو الماضى

كتب ــ إسلام سعيد

تلقي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريراً حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني خلال شهر يونيو الماضى، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بالتدريب الفني والمهني وأنشطة الكفاية الإنتاجية.

وأوضح المهندس أحمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، أن المصلحة انتهت من امتحانات الدبلوم للعام التدريبي 2017/2018 دور أول لكافة التخصصات، بالإضافة إلى إعلان نتيجة دبلومة التلمذة الصناعية للعام التدريبي 2017/2018 حيث بلغ إجمالي الناجحين 8 آلاف و535 طالبا بنسبة نجاح بلغت 76%، مشيراً إلى أنه جار الإعداد لامتحانات دور ثان لسنوات النقل، كما قامت المصلحة خلال شهر يونيو الماضي بتنفيذ دورتين تدريبيتين لعدد 8 متدربين.

وأشار رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية إلى أن المصلحة تستهدف خلال المرحلة الحالية التركيز على برامج التدريب المهني المتطور وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التكنولوجية المتطورة والتي تؤهلهم للتعامل مع الماكينات التي تعمل بالتكنولوجيات الحديثة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على تطوير أنظمة التدريب المهني والفني المتبعة في المصلحة لتضييق الفجوة بين مهارات خريجي التدريب والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تطوير الورش لتتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل وخلق هيكل إداري كفء ومناسب لاحتياجات سوق العمل، ووضع معايير واضحة لاختيار وتقييم المدربين، وتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة للتعليم والتدريب والمساهمة في تغيير النظرة المجتمعية لخريجي مراكز التدريب المهني والتعليم الفني.

وفى هذا الإطار، أوضح الغمازى أن المصلحة نجحت فى مراجعة ملفات مهن CNC فرايز، ومهن CNC خراطة، وصيانة الحاسبات والشبكات، بالإضافة إلى تطوير المناهج لمهن الطاقة الجديدة والمتجددة والملابس الجاهزة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تطوير مناهج 17 مهنة، إلى جانب إعداد المواد العلمية لمهنة تجهيز وتصنيع الخضر والفاكهة المزمع تصنيعها بمحطة تدريب أكتوبر، فضلاً عن التعاون مع شركة ABB للصناعات الكهربائية لتطوير مهنة التحكم الآلي في عدد 5 مراكز تدريب تابعة للمصلحة.

وحول نشاط الإنشاءات والتأهيل لمراكز التدريب المهني، لفت رئيس المصلحة إلى أن المصلحة قامت بتوقيع 4 عقود لتوريد المعدات المتعاقد عليها لمراكز المصلحة، بالإضافة إلى الانتهاء من اختبار المهمات للتركيب والحفر لمد الكابلات للتغذية الكهربائية بمركز النقل الخفيف بوادي حوف، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال تأهيل مجمع مراكز محرم بك ومركز طنطا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 91% لكل منها، وتنفيذ التأهيل الجزئي لمراكز العاشر من رمضان ومنطقة شمال القاهرة ومعسكر مرسى مطروح، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مركز كوم أوشيم بالفيوم ومركز الأميرية التجريبي ومعهد تدريب الكوادر.