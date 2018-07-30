نائب وزير الخارجية: تنفيذ مشروعات لدعم التنمية المحلية بالمحافظات

أشرف عزوز وماجد تمراز

أكد السفير حمدى لوزه نائب وزير الخارجية، أن سياسة الوزارة تقوم على التعاون مع الكثير من المؤسسات الدولية، وخاصة الاتحاد الأوروبى، من أجل دعم اللامركزية ، مضيفا أن هناك العديد من المشروعات يتم تنفيذها على مدار الثلاث سنوات المقبلة فى مجال دعم التنمية المحلية .

وأضاف، خلال مؤتمر "اللامركزية فى مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية تجارب إقليمية"، أن هذه المشروعات تتمثل فى تعزيز ودعم القدرات للمرأة المصرية فى مختلف المحافظات، ودعم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين فى المحافظات، من أجل التقليل من الهجرة الغير شرعية للشباب، ورفع كفاءة مراكز المعلومات فى المحافظات للمساعدة فى التنمية الاقتصادية .