video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب وزير الخارجية: تنفيذ مشروعات لدعم التنمية المحلية بالمحافظات

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:43 ص
نائب وزير الخارجية: تنفيذ مشروعات لدعم التنمية المحلية بالمحافظات
أشرف عزوز وماجد تمراز
إضافة تعليق
أكد السفير حمدى لوزه نائب وزير الخارجية، أن سياسة الوزارة تقوم على التعاون مع الكثير من المؤسسات الدولية، وخاصة الاتحاد الأوروبى، من أجل دعم اللامركزية ، مضيفا أن هناك العديد من المشروعات يتم تنفيذها على مدار الثلاث سنوات المقبلة فى مجال دعم التنمية المحلية .
 
وأضاف، خلال مؤتمر "اللامركزية فى مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية تجارب إقليمية"، أن هذه المشروعات تتمثل فى تعزيز ودعم القدرات للمرأة المصرية فى مختلف المحافظات، ودعم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين فى المحافظات، من أجل التقليل من الهجرة الغير شرعية للشباب، ورفع كفاءة مراكز المعلومات فى المحافظات للمساعدة فى التنمية الاقتصادية .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية: نسعى لتطبيق اللامركزية فى المحافظات خلال 5 سنوات

الاتحاد الأوروبى: 1.3 بليون يورو حجم المشروعات المنفذة فى مصر

وزاره التنميه المحليه

اخبار المحليات

مؤتمر اللامركزيه

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

تعرف على المكرمين خلال مؤتمر الرئيس السيسي للشباب

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

شاهد فى دقيقة.. خارطة الكيانات القطرية الإرهابية فى الدول العربية

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

من تل أبيب لأردوغان "شكراً لحسن تعاونكم معنا".. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وتركيا لـ2856 مليون دولار فى 2017.. وصحيفة إسرائيلية تفضح الرئيس التركى: الصادرات نمت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

رسائل الرئيس للشعب بمؤتمر الشباب.. السيسى: الفساد لا يحارب بالخواطر.. والدولة لا تريد منع الإنجاب ولكن تنظيم النسل.. ويؤكد: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.. والمرأة لا تقل أهمية عن الرجل بل تزيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة