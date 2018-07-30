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مصرع عامل إثر تعدى آخر عليه بسلاح أبيض لخلافات بينهما بالبحيرة

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:46 ص
مصرع عامل إثر تعدى آخر عليه بسلاح أبيض لخلافات بينهما بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته بجرح بالرأس، إثر تعدى آخر عليه بسلاح أبيض "سيف" لخلافات بينهما بقرية كينج عثمان التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام بوصول "حسن .خ.م" 19سنة عامل، ومقيم قرية كينج عثمان بدائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتوفى فور وصوله.

بسؤال والده "خميس .م.ح" 42 سنة عاطل، ومقيم بذات الناحية، اتهم "على .ا.ز" 50 سنة، ومقيم بمدينة كفر الدوار بالتعدى على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهما .

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد محمود هندى من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداه المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية وتحرر المحضر اللازم.


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