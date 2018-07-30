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مدير أمن الجيزة الجديد.. قصة جنرال طور السجون وأسقط خلايا الإرهاب

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:14 م
مدير أمن الجيزة الجديد.. قصة جنرال طور السجون وأسقط خلايا الإرهاب مديرية امن الجيزة
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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تقلد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، منصب مدير أمن الجيزة، ويعد من أبرز القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، حيث عمل فترة طويلة فى مديرية أمن القاهرة، وساهم فى القبض على الخارجين عن القانون.

وتم تصعيد "شحاتة" بعد ذلك كمساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، حيث أعاد الهدوء لمنطقة القناة، وأسقط العديد من الخلايا الإرهابية والعناصر الجنائية.

كما تم نقل "شحاتة" لقطاع السجون، حيث ترأس القطاع، وحرص من اللحظات الأولى على تطوير السجون، والتوسع فى افتتاح المصانع والورش وزيادة أماكن التريض للسجناء، والارتقاء بالمستشفيات الخاصة بالنزلاء.

 

 


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