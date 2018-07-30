فيديو.. أحمد موسى: نتوقع الإعلان عن حركة المحافظين خلال الساعات المقبلة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه من المتوقع الإعلان عن حركة المحافظين خلال الساعات المقبلة، موضحاً أنه كان منتظر حركة تنقلات وزارة الداخلية، لأن هناك بعض قيادات الشرطة يصبحون محافظين.

وانتقد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتى" على فضائية "صدى البلد"، تحول حى الأزبكية إلى حى عشوائى، قائلاً: "هناك تغاضى عن مخالفات كثيرة بالحى، والرقابة غائبة تماما، ولا حساب لمخالفى القانون، فحى البشوات تحول إلى عشوائيات".

وذكر موسى، أن دور المحليات مع المحافظين الجدد مواجهة ما يحدث فى بعض الأحياء كالأزبكية من انتشار العشوائيات، مشيراً إلى أن ما يحدث فى الأزبكية نموذجا حيا لما يحدث فى أحياء مصر من العشوائية.

وتابع: "مخازن الفجالة تهدد المنطقة بتكرار الحرائق، وهذا جرس إنذار لمن يأتى ومن المسئول؟ وما الذى يجرى فى حى الأزبكية؟".