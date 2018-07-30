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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:31 م
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صور.. موجه جفاف تضرب نهر الراين بألمانيا وتحذيرات من انفجار عشرات القنابل

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:59 م
صور.. موجه جفاف تضرب نهر الراين بألمانيا وتحذيرات من انفجار عشرات القنابل نهر الراين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت مياه نهر الراين فى ألمانيا، اليوم الإثنين مستويات شديدة الانخفاض لتتسبب فى موجه من الجفاف لتعرض سير السفن العابرة خلال النهر إلى احتمالات لانفجارعشرات القنابل التى قد انهالت على ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية بالنهر.

والراين طريق مهم لشحن السلع الأولية ومن بينها المعادن والفحم ومنتجات البترول مثل وقود التدفئة فضلا عن الحبوب وعلف الحيوان. كما أنه طريق مهم للواردات السويسرية.

يذكرأن، قام المئات من مواطنى ألمانيا، الثلاثاء الماضى باللجوء إلى شواطئ بحر البلطيق للتخلص من حرارة الجو، حيث قام المئات بالسباحة فى البحر وسط جو من البهجة والرفاهية.

وقد أدت الحرارة المترتفعة فى معظم البلدان الأوروبية إلى لجوء المواطنين إلى أى وسيلة يقاومون بها ارتفاع الحرارة .

 

تراجع كبير فى مستويات المياه
تراجع كبير فى مستويات المياه

 

تراجع كبير فى مستويات مياه نهر الراين
تراجع كبير فى مستويات مياه نهر الراين

 

جانب من النهر
جانب من النهر

 

مواطن يتجول على أرض نهر الراين
مواطن يتجول على أرض نهر الراين

 

مواطنون على شواطئ نهر الراين بألمانيا
مواطنون على شواطئ نهر الراين بألمانيا

 

مواطنون يتجولون على شواطئ النهر
مواطنون يتجولون على شواطئ النهر

 

موجه جفاف تضرب نهر الراين
موجه جفاف تضرب نهر الراين

 

نهر الراين
نهر الراين

 


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