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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:09 ص
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صور..أهالى كفر شكر لمحافظ القليوبية: "الصرف أكل بيوتنا والبلاعات بلا أغطية"

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:00 ص
صور..أهالى كفر شكر لمحافظ القليوبية: "الصرف أكل بيوتنا والبلاعات بلا أغطية"
القليوبية إبراهيم سالم
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ناشد أهالى كفر عزب غنيم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمنطقة، متسائلون لماذا تأخر تسليم الصرف الصحى بكفر عزب غنيم الملحق على محطة الصرف الصحى بعزبتى الشيخة فاطمة وبقشو حتى الآن، مع أنه قارب على الانتهاء و لم يتم تسليمه حتى الآن فلماذا هذا البطء و لمصلحة من هذا التأخير.

وأكد الأهالى، أنهم تلقوا العديد من الوعود من المسؤولون بانتهاء المشروع فى 30-6-2018، لكنه كان وعدا مكذوبا، لكن على ما يبدو أن السبب هو الاعتماد المالى الذى لم يصل شركة المقاولين العرب الشركة المنفذة للمشروع وعملية فروق الأسعار نتيجة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار فقامت الشركة المنفذة بوقف الأعمال لأكثر من أربعة أشهر، وحتى الآن متوقف رغم أن المشروع به عيوب كثيرة فى التنفيذ بلاعات بلا أغطية عمق أكثر من ثلاثة أمتار مليئة بالمياه، وبلاعات متهدمة وتعرض المارة للهلاك وعدم انتهاء مقايسة محولات الكهرباء الخاصة بالمحطة نتيجة تعنت بعض المسؤولين بإدارة المشروعات بكهرباء طنطا مما تسبب فى تعطل العمل وتأخيره حتى اليوم.

وقال الاهالى فى شكواهم، "الرشح أكل بيوتنا والمنازل ما عادت تتحمل ونخشى على أنفسنا، ويعرض أروح المواطنين بالقرية لخطر الموت وسقوط المنازل على أهالى كفر عزب غنيم وعزبتى الشيخة فاطمة وبقشو مركز كفر شكر القليوبية الملحق على محطة الصرف الصحى بعزبتى الشيخة فاطمة وبقشو حتى الآن".

وأوضح الأهالى، أنه قارب على الانتهاء وانتهت الأعمال فيه بنسبة 90%، ولم يتم تسليمه حتى الآن فلماذا هذا البطء ولمصلحة من هذا التأخير، مطالبون بالإسراع فى انهاء المشروع حتى يستفيد المواطنون بهذه القرى بهذه الخدمة الحيوية وإنقاذا لأرواحهم وممتلكاتهم.

وبدوره قال محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه تم مخاطبة الشركة المنفذة للمشروع لسرعة تغطية بلاعات الصرف بالقرية للمرة الثالثة بعد تغطيها مرتين سابقتين، إلا أنه تم سرقة تلك الأغطية، وهو كا دفع الشركة والمجلس إلى استبدالها بإطارات السيارات القديمة، تلاشيا لأية مخاطر قد تنتج من عدم تغيطها.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه سيتم الانتهاء منه قريبا نظرا لإدراجه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الجارى 2018-2019، ليبدأ العمل رسميا بعد توفير الاعتماد المالى اللازم لانهاء المشروع.

 

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أغطية البلاعات معرضة للسرقة فى اي وقت
 
الرشح يؤثر على المنازل المجاورة

 

الرشح يؤثر على المنازل المجاورة2
 

 

الرشح يؤثر على المنازل المجاورة22
 

 

بلاعات بلا اغطية بقري كفر شكر
 

 

بلاعات بلا اغطية بقري كفر شكر2

 

 


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